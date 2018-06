Rivoluzione Miss America: addio al bikini

(fermo immagine You Tube dalla 'Abc')

Niente più sfilate in bikini. Miss America abolisce il costume da bagno e volta pagina, come ha spiegato Gretchen Carson, incoronata Miss America nel 1989 e ora a capo del board dell'evento. "Non giudicheremo più le candidate in base all'aspetto fisico ed esteriore. E' una cosa enorme. Non siamo più un concorso, siamo una competizione" aggiunge alla 'Abc'.

Al posto della sfilata in costume da bagno, quindi spazio ad interviste con le candidate che dovranno guadagnarsi i voti con le risposte. "Abbiamo sentito tante ragazze dire 'vorremo far parte del vostro programma ma non vogliamo sfilare in costume e tacchi alti'. Ecco - aggiunge - non dovrete farlo più".