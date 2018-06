Putin pronto a incontrare Trump

(Afp)

Donald Trump sta mantenendo le promesse fatte durante la campagna elettorale e "una delle promesse era di migliorare le relazioni tra Stati Uniti e Russia, spero che questo succederà, almeno noi siamo pronti". E' quanto ha detto Vladimir Putin in un'intervista trasmessa da Rossiya-1 poco dopo che il presidente americano ha chiesto che la Russia ritorni nel rinnovato G8.

"Credo che ora la palla sia nel campo degli americani", ha detto ancora Putin sottolineando che Mosca è pronta a rafforzare, approfondire e migliorare le relazioni con gli Stati Uniti. "Si possono usare diversi strumenti per farlo, anche incontri" tra i leader, ha aggiunto con un riferimento a un possibile vertice tra lui e Trump, secondo quanto si legge sul sito della Tass.

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, parlando con i giornalisti ha detto che il possibile vertice potrebbe svolgersi a Vienna. Il portavoce ha sottolineato che una decisione finale sull'incontro non è stata ancora presa. I due leader, ha spiegato ancora Peskov, hanno discusso della possibilità di un vertice durante una conversazione lo scorso marzo ed hanno parlato anche delle possibili location, tra le quali appunto la capitale austriaca.

Il portavoce del Cremlino parlando da Qingdao, in Cina, dove il presidente russo sta partecipando a un summit regionale, ha sottolineato che "non vi sono accordi o intese concrete e al momento non sono in corso discussioni specifiche" per la preparazione dell'incontro, secondo quanto si legge sul sito di Politico.

Peskov infine ha sottolineato come la possibilità dell'incontro a Vienna sia emersa nei colloqui tra Putin e il cancelliere austriaco Sebastian Kurz durante la visita in Austria nei giorni scorsi del presidente russo. Ma, ha ribadito, bisogna prima che Russia e Stati Uniti raggiungano un accordo.