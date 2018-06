Deraglia ottovolante, paura sulle montagne russe

(Da Twitter /Daytona Beach Fire Dept)

Deragliano alcuni vagoni delle montagne russe, facendo precipitare nel vuoto - da un'altezza di circa 10 metri - due persone. E' quanto accaduto nel parco divertimenti 'Daytona Beach Boardwalk', in Florida, a seguito del deragliamento che ha provocato 10 feriti, alcuni dei quali rimasti appesi per alcuni minuti alla struttura dell'ottovolante. Dopo l'intervento da parte dei vigili del fuoco è stata avviata anche un'inchiesta per capire cosa possa essere successo.

L'incidente sulle montagne russe 'Sand Blaster' si è verificato verso le 20:30 di giovedì sera e ha coinvolto tre carrelli. Sei le persone portate negli ospedali della zona, riporta il sito dell'emittente 'WFTV9', citando funzionari locali. Non si conoscono al momento le condizioni dei feriti.