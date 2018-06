Taxi sulla folla nel centro di Mosca

(AFP PHOTO)

Paura a pochi metri dalla Piazza Rossa di Mosca. Un taxi ha investito i passanti su un marciapiede del centro della capitale russa, sulla via Ilinka, a 200 metri dalla famosissima piazza e dai grandi magazzini Gum. Sono otto i feriti, secondo quanto ha reso noto la polizia. Cinque persone sono state ricoverate in ospedale.

L'autista del taxi ha cercato di scappare ma è stato fermato dagli agenti. L'uomo - la cui licenza è stata rilasciata in Kirghizistan - ha detto di non aver investito di proposito i passanti. Resta comunque alta l'allerta a Mosca, una delle 11 città russe in cui sono in corso i Mondiali di calcio.