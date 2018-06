Sparatoria in New Jersey, un morto e 20 feriti

(AFP)

Almeno 20 persone sono rimate ferite durante una sparatoria avvenuta a Trenton, nel New Jersey, nel corso di un festival d'arte. Una delle persone che ha fatto fuoco è stata uccisa mentre un'altra è stata arrestata dalla polizia. Tra i feriti quattro sono in gravi condizioni, compreso un ragazzo di 13 anni.

I primi colpi sono stati esplosi intorno alle 2.45 del mattino (le 8:45 in Italia) nel luogo dove si svolgeva il festival l''Art All Night Trenton 2018'. In quel momento, nell'area si trovavano circa un migliaio di persone. La polizia non ha ancora avanzato ipotesi sul motivo della sparatoria: le autorità hanno identificato almeno due sospetti. L'uomo ucciso, un 33enne, è stato identificato. Sul luogo della sparatoria gli agenti hanno recuperato diverse armi da fuoco.