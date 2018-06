Schiacciato e ucciso dalla bara della madre

Immagine d'archivio (AFP PHOTO)

Ucciso dalla bara della madre. Una tragica fatalità che ha coinvolto un uomo di 40 anni che, venerdì scorso, è stato schiacciato dal feretro scivolato mentre stava per essere posto in cima ad una torre funeraria nell'isola di Sulawesi, isola indonesiana ad est del Borneo.



IL RITO - Le persone addette alla bara hanno perso l'equilibrio mentre salivano su una scala in bambù che avrebbe condotto ad una torre sulla quale ogni feretro con un defunto viene messo prima di svolgere i tradizionali riti previsti nella valle di Parinding, nel distretto in cui vivono i Toraja.

L'OSPEDALE - Secondo quanto riporta il giornale online 'Khaleej Times', l'uomo - rimasto gravemente ferito a causa della caduta della bara - è deceduto poco dopo essere arrivato in ospedale.