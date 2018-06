Dai jeans al whiskey, arrivano i dazi Ue contro gli Usa

Foto di repertorio (Fotogramma)

Scatteranno venerdì i dazi europei su una serie di prodotti americani, in risposta alle tariffe annunciate nelle settimane scorse dagli Stati Uniti che colpiscono le importazioni di acciaio e alluminio. Lo ha annunciato la commissaria europea al Commercio Cecilia Malmostroem, secondo cui le misure colpiranno una serie di prodotti - tra cui jeans e whiskey - per un valore di 2,8 miliardi euro.

"Non volevamo arrivare a questo - ha sottolineato Malmstroem in una nota diffusa a Bruxelles - Ma la decisione unilaterale e ingiustificata degli Stati Uniti di imporre tariffe su acciaio e alluminio non ci ha lasciato altra scelta. Le regole del commercio internazionale, che abbiamo sviluppato mano nella mano con i nostri partner americani, non possono essere violati senza una reazione da parte nostra".

La commissaria al Commercio ha quindi rivendicato che la risposta dell'Unione europea "è misurata, proporzionata e pienamente in linea con le regole del Wto: non serve dire che, se gli Stati Uniti rimuoveranno le loro tariffe, saranno rimosse anche le nostre misure".