Lifeline, Parigi: "Forse sbarco a Malta"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

La Lifeline potrebbe approdare a Malta. Lo ha anticipato il portavoce del governo francese, Benjamin Griveaux, parlando della nave della ong tedesca con a bordo 234 migranti che da giovedì vaga in acque internazionali alla ricerca di un porto dove attraccare.

"Il presidente della Repubblica ha parlato ieri con il premier maltese e sembra che si profili una soluzione nel momento in cui vi parlo, la soluzione europea sarebbe uno sbarco a Malta - ha detto Griveaux a Rtl - La Francia sarà pronta come ha detto e ha fatto una decina di giorni fa (con l'Aquarius, ndr) a inviare un team sul posto per trattare le domande (di asilo) in maniera individuale".