Cina, accoltella e uccide 2 bambini davanti a scuola

(Fotogramma/Ipa)

Un uomo armato di coltello ha attaccato gli alunni all'ingresso di una scuola elementare nel distretto centrale di Shanghai, Xuhui, uccidendo due di loro. A darne notizia è stata la polizia della città cinese, precisando che il 29enne aggressore ha colpito tre bambini e una madre ferendoli con il coltello da cucina. Due dei bambini - subito ricoverati in ospedale - non sono sopravvissuti alle ferite riportate. Il terzo bambino e la donna non sono in condizioni preoccupanti. L'assalitore è stato immediatamente arrestato.