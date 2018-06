Naufragio al largo della Libia: 100 migranti dispersi

Immagine di repertorio (Afp)

Cento migranti risultano dispersi al largo delle coste della Libia dopo un naufragio. A darne notizia è stata la Guardia Costiera libica. La notizia del naufragio arriva mentre è in corso a Bruxelles il Consiglio europeo con i 28 leader Ue impegnati a trovare un accordo sulla questione immigrazione.

Dall'Italia intanto il ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia la chiusura dei porti italiani alle Ong. "Ho sentito il ministro delle Infrastrutture e anche noi - ha detto - emaneremo una circolare che chiude i porti non solo allo sbarco ma anche alle attività di rifornimento alle navi Ong, che sono indesiderate in Italia". "Le navi straniere, finanziate in maniera occulta da potenze straniere, in Italia non toccano terra", ha aggiunto.