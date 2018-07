Esplode castello gonfiabile, muore bimba

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA/IPA)

Una bimba è morta dopo essere stata scaraventata in aria da un castello gonfiabile su una spiaggia. Il drammatico incidente è avvenuto domenica mattina a Gorleston, nella contea di Norfolk, in Gran Bretagna. Secondo quanto riferito dalla polizia, intervenuta a Lower Esplanade intorno alle 11:15, la piccola è stata portata in un ospedale locale ma non c'è stato nulla da fare.

Sull'accaduto "è stata aperta un'inchiesta congiunta tra l'Health and Safety Executive (HSE), le autorità locali e la polizia per stabilire le circostanze dell'incidente", hanno spiegato le forze dell'ordine. Secondo quanto riportato dai media britannici, citando alcuni utenti dai social network, il castello gonfiabile sarebbe esploso a causa del caldo.