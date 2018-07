Gb, otto morti sospette tra neonati: arrestata

(Afp)

Svolta nell'indagine sulle morti sospette di neonati al Countess of Chester Hospital. La polizia del Cheshire, riporta la Bbc, ha arrestato un'operatrice sanitaria, sospettata di avere ucciso 8 neonati e di aver tentato di uccidere altri sei bambini. L'indagine della polizia riguarda le morti di 17 neonati, avvenute nell'unità neonatale dell'ospedale, tra il marzo 2015 e il luglio 2016.

L'arresto, ha riferito il detective Paul Hughes, rappresenta un "significativo passo in avanti", anche se è presto per dichiarare chiusa l'indagine, che riguarda anche 15 casi di "collassi non fatali" per altrettanti neonati.