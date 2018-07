Si presentano uno ad uno e salutano: un nuovo video dalla grotta nel nord della Thailandia dove si trovano i 12 giovanissimi giocatori di calcio assieme al loro allenatore è stato postato su Facebook dai Navy Seal thailandesi. Nelle immagini i ragazzi - di età compresa tra gli 11 ed i 16 anni - sono seduti uno accanto all'altro, avvolti nelle coperte termiche.

Due giorni fa le squadre di soccorso sono riuscite a individuarli nella grotta di Tham Laun. I baby calciatori sono sopravvissuti all'interno della grotta per 9 giorni. Restando senza cibo e senza contatti con l'esterno. Ora si stanno studiando soluzioni per portarli fuori dalla grotta senza mettere in pericolo la loro vita.