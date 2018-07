Migranti, vertice Roma-Vienna-Berlino

(Fotogramma /Ipa)

I ministri dell'Interno di Austria, Germania e Italia si incontreranno la prossima settimana a Innsbruck per discutere "misure per chiudere la rotta del Mediterraneo". Lo ha annunciato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz dopo avere incontrato il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer.

Per Seehofer la Germania dovrà raggiungere degli accordi con l'Italia e la Grecia per i respingimenti dei richiedenti asilo: i richiedenti asilo che dopo essersi registrati in Italia e in Grecia giungeranno in Germania attraverso l'Austria, verranno rimandati indietro nei Paesi di primo accesso, ha spiegato, riconoscendo che ancora non ci sono accordi in questo senso con Roma e Atene.