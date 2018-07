Si dimette ministro della Brexit

(AFP PHOTO)

Il ministro per la Brexit, David Davis, si è dimesso in polemica con la premier Theresa May e la sua linea conciliante con la Ue sui termini di uscita dall'Unione europea. "L'attuale tendenza politica e la tattica" stanno rendendo "sempre meno probabile" che il Regno Unito lasci l'unione doganale e il mercato unico, ha scritto Davis nella sua lettera di dimissioni alla premier.

La May ha replicato: "Non sono d'accordo con la tua caratterizzazione della linea politica sulla quale abbiamo trovato un accordo venerdì nella riunione di governo". Il riferimento è all'incontro che la premier ha avuto venerdì scorso con i principali ministri, per ricomporre la frattura che sie era creata all'interno dell'esecutivo conservatore tra euroscettici e ministri pro Ue.

May ha nominato il sostituto di Davis quale ministro per la Brexit. Si tratta di Domic Raab, sottosegretario all'edilizia ed esponente dell'ala euroscettica dei conservatori, i cosiddetti 'brexiteer'. Raab è anche membro della commissione per l'Uscita dall'Unione europea della Camera dei Comuni ed è stato in passato sottosegretario alla Giustizia. La sua nomina è già stata approvata dalla regina Elisabetta, rende noto un comunicato di Downing Street.