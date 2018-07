In salvo un altro ragazzo

(Fotogramma/Ipa)

In salvo un quinto ragazzo dalla grotta in Thalandia. Il giovane tratto in salvo dai soccorritori è stato trasportato via in ambulanza, secondo quanto riferisce la Cnn, che cita un testimone che si trova fuori dalla caverna di Tham Luang, nel nord della Thailandia.



Come previsto, dopo qualche ora dal precedente salvataggio, che domenica ha visto uscire fuori i primi 4 ragazzi, sono riprese le operazioni per estrarre gli altri baby calciatori e il loro allenatore ancora intrappolati. Secondo quanto annunciato dal ministero dell'Interno, all'operazione partecipano gli stessi sommozzatori che hanno già effettuato il primo salvataggio.



- COME SONO STATI SALVATI



I primi quattro salvati finora sono in buone condizioni e al momento si trovano in ospedale. Lo ha riferito il ministro dell'Interno thailandese Anupong Paochinda ai media locali. Rimangono ora da recuperare gli altri e il loro coach Ake.



- CHI SONO I RAGAZZI NELLA GROTTA