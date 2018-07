Atterraggio d'emergenza per volo Ryanair

(AFP)

Atterraggio d'emergenza per un volo Ryanair . L'aereo, partito nella serata di venerdì da Dublino e diretto nella località croata di Zara, è stato costretto ad atterrare a Hahn, non lontano da Francoforte, per la depressurizzazione della cabina. Tra le 189 persone a bordo, riferisce l'agenzia Dpa, 33 sono state condotte in ospedale per controlli di routine.

La compagnia ha reso noto che a bordo del 737-800 sono state utilizzate le maschere ad ossigeno e che l'apparecchio ha realizzato una discesa controllata. A terra, medici e infermieri hanno atteso l'arrivo del volo.



I passeggeri hanno potuto completare in giornata il viaggio verso Zara a bordo di un altro aereo. Solo 22 persone hanno scelto la soluzione alternativa e hanno proseguito il viaggio in pullman. Non è ancora noto cosa abbia provocato la depressurizzazione: "E' qualcosa che dovranno chiarire gli specialisti, ci vorrà del tempo", ha detto un portavoce della polizia tedesca.