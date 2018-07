Trump: "Kim è divertente e molto intelligente"

Donald Trump e Kim Jong-Un (AFP PHOTO)

Il leader nordcoreano Kim Jong-un è una persona "molto intelligente" con una "grande personalità". E' quanto ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un'intervista al 'Mail on Sunday', quasi un mese dopo lo storico summit tra i due leader a Singapore.



"Vado d'accordo con lui, è molto intelligente, ha una grande personalità, è divertente ed è anche un negoziatore molto bravo e irremovibile" ha detto Trump nell'intervista rilasciata durante la visita di quattro giorni in Gran Bretagna. E quando gli hanno fatto notare che "Kim è un dittatore spietato" ha replicato: "Certo che lo è... è spietato, ma lo sono anche gli altri".

Nel corso del vertice del 12 giugno Trump e Kim si sono impegnati per una completa denuclearizzazione della penisola coreana, garantendo la sicurezza della Corea del Nord. Giovedì scorso il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver ricevuto una lettera di Kim, datata 6 luglio, in cui il leader nordcoreano ribadiva che i loro sforzi per migliorare le relazioni bilaterali avranno successo.