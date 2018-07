Tutti a casa i ragazzi salvati nella grotta

(Afp)

Sono stati dimessi dall'ospedale di Chiang Rai i dodici ragazzini thailandesi salvati nella grotta di Tham Luang del Nord del Paese. Ricoverati la settimana scorsa per esami e cure dopo il periodo trascorso sottoterra senza cibo, i giovanissimi calciatori e il loro allenatore incontreranno ora i giornalisti per rispondere alle loro domande prima di riprendere la loro vita in famiglia. Questa sarà l'unica occasione per la stampa di avvicinarli, successivamente i ragazzini dovranno essere lasciati tranquilli per facilitare la loro piena ripresa psicologica. Le domande dei giornalisti sono state vagliate in anticipo dagli psicologi.