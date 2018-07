Caso Skripal, identificati i responsabili

(Afp)

La polizia britannica ritiene di aver identificato i sospetti responsabili dell'attacco al 66enne Sergei Skripal e alla figlia Yulia, 33 anni, colpiti il 4 marzo scorso da avvelenamento da agente nervino Novichok a Salisbury, nel Wiltshire, dove risiedeva l'ex spia russa. Secondo fonti a conoscenza dell'inchiesta citate dalla PA, diversi cittadini russi sarebbero coinvolti nel tentato omicidio: a questa conclusione si sarebbe arrivati tramite l'analisi delle immagini delle telecamere a circuito chiuso situate nella zona dell'avvelenamento, davanti al centro commerciale dove padre e figlia sono stati trovati, su una panchina, privi di conoscenza.

Gli investigatori hanno poi fatto un raffronto con la lista delle persone entrate nel paese in quell'epoca e confermato così l'identità dei sospetti. Gli inquirenti sono "certi" del fatto che i sospetti responsabili dell'attacco - cui Skripal e la figlia sono sopravvissuti - siano cittadini russi.

Intanto è prevista per oggi nel Regno Unito l'apertura di un'inchiesta sulle cause della morte - avvenuta per contaminazione da agente nervino Novichok -della 44enne cittadina britannica Dawn Sturgess, ricoverata il 30 giugno scorso assieme al suo partner, il 45enne Charlie Rowley - tuttora in ospedale - e deceduta l'8 luglio. Sturgess, secondo gli inquirenti, sarebbe stata esposta ad un livello di contaminazione dieci volte superiore a quello di Sergei e Yulia Skripal, secondo la Press Association.

Gli inquirenti lavorano all'ipotesi che la sostanza fosse contenuta in un flacone di profumo aperto e trovato dalla coppia in un parco o in un qualche posto nel centro di Salisbury e che la donna se ne sia spruzzata una certa quantità sulla pelle. La bottiglia è stata trovata in casa di Rowley nella vicina Amesbury. L'inchiesta verrà aperta dal coroner (l'ufficiale giudiziario incaricato di indagare sui casi di morte segnalati) di Wiltshire e Swindon.