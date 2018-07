Trump: "Pronto a dazi su prodotti cinesi per 500 mld"

(Fotogramma)

Donald Trump si è detto "pronto a procedere" con dazi su prodotti importati dalla Cina per un totale di 500 miliardi di dollari, dopo altre misure di questo tipo già imposte a Pechino. Lo ha detto il presidente americano in un'intervista mandata in onda oggi da Cnbc in cui ha affermato che gli Stati Uniti sono "giù in modo tremendo" nella bilancia commerciale con la Cina. "Non sto facendo questo per politica - conclude Trump -, ma per fare la cosa giusta per il nostro Paese, siamo stati derubati dalla Cina per troppo tempo e questo l'ho detto al presidente Xi".