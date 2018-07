Caso Benalla, Macron: "Io unico responsabile"

(Afp)

"Se cercano un responsabile, sono io, soltanto io". E' quanto ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, al termine di una riunione dei parlamentari del suo partito, LaRem, parlando del caso di Alexandre Benalla, il suo ex collaboratore per la sicurezza ripreso mentre il primo maggio picchia un manifestante indossando una fascia della polizia. "No alla Repubblica dell'odio", ha aggiunto Macron, secondo cui "non si può essere capi solo quando c'è bel tempo, se vogliono un responsabile, è davanti a voi, che vengano a cercarlo, rispondo al popolo francese".

Nel definire "un tradimento" il comportamento del suo ex collaboratore il primo maggio scorso, il presidente francese, che ha parlato per la prima volta pubblicamente della vicenda, ha detto ancora: "La Repubblica esemplare non impedisce gli errori. Se cercano un responsabile, l'unico responsabile sono io. Sono io che ho dato fiducia ad Alexandre Benalla e sono io che ho confermato la sanzione".