Trump pronto ad accordo con Iran

(Afp)

"Siamo pronti a concludere un vero accordo" sul nucleare "con l'Iran, non come il precedente, che era un vero disastro". Sono le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ad una Convention di Veterani a Kansas City. Un cambio di rotta dopo l'avvertimento lanciato ieri al presidente iraniano Hassan Rohani. "Abbiamo avuto un meeting fantastico con il presidente Kim, le cose sembrano procedere davvero bene", aggiunge Trump soffermandosi anche sul rapporto con la Corea del Nord.

"Non chiediamo più scusa per l'America. Prendiamo posizione per l'America, ci alziamo per i patrioti che difendono l'America e per il nostro inno nazionale", prosegue. "Essere pronti per la guerra è uno dei mezzi più efficaci di preservare la pace", dice citando George Washington e ricordando ancora una volta gli stanziamenti per la difesa previsti dal bilancio.