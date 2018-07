Allerta e malinteso: rientra volo Parigi-Pechino

(AFP PHOTO)

Prima le voci di un allarme terrorismo, poi il rientro e l'atterraggio a Parigi, poi il chiarimento. Il ritorno nella capitale francese di un volo della Air China - decollato dall'aeroporto Charles de Gaulle e diretto a Pechino - è stato provocato da un "malinteso" tra la compagnia e un passeggero. E' quanto hanno spiegato le autorità francesi. Al termine dei controlli, la compagnia ha acquisito nuovamente il pieno controllo dell'apparecchio.

Il volo CA876 è stato costretto a rientrare nella capitale francese 45 minuti dopo la partenza: inizialmente si era detto in seguito ad "un'informazione" relativa ad un allarme terrorismo, secondo quanto aveva comunicato la stessa compagnia sul social 'Weibo', precisando che l'aereo era atterrato senza alcun problema all'aeroporto e senza conseguenze per i passeggeri e per l'equipaggio. La gendarmeria non ha fatto nessun riferimento ad un allarme terroristico.