Cancun, sparatoria in spiaggia: 5 morti

Polizia in azione a Cancun (AFP PHOTO)

Almeno cinque persone sono rimaste uccise e diverse altre ferite in una sparatoria avvenuta a Cancun, la nota località turistica in Messico. Secondo i media locali, la sparatoria è avvenuta in un ristorante nella zona di Puerto Juarez e avrebbe preso di mira un gruppo di persone riunite vicino alla spiaggia.

Sempre secondo quanto riportato dai media, una delle vittime sarebbe il capo della polizia ministeriale della zona, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sul numero e sull'identità delle vittime.