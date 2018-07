Dimentica figlio neonato in auto, bimbo muore

Immagine di repertorio (Afp)

Lo ha dimenticato in auto sotto il sole cocente. Il figlio, un bimbo di soli 3 mesi, è rimasto per ore sul seggiolino posteriore e per il caldo non ce l'ha fatta. Quando la madre, riporta il Mirror, una donna di New Albany, città dello Stato dell'Indiana negli Stati Uniti d'America, è uscita dal centro medico, dove lavora, ed è andata a riprendere la macchina nel posteggio. E' stato, allora, che ha fatto la tragica scoperta. I medici lo hanno portato in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. La madre aveva accompagnato la sorellina di 2 anni e, poi, si è dimenticata di accompagnare il secondo che si era addormentato nel seggiolino dietro la macchina. La polizia locale sta indagando su quanto avvenuto.