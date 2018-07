Paura all'aeroporto di Monaco di Baviera

(FOTOGRAMMA/IPA)

Allarme all'aeroporto di Monaco di Baviera. Nello scalo tedesco, secondo per traffico di passeggeri in Germania, una donna è riuscita a eludere i controlli di sicurezza: la polizia ha così ordinato il blocco di tutte le operazioni nel Terminal 2, usato principalmente dalla Lufthansa e dalle compagnie aeree partner.

Una portavoce dell'aeroporto ha confermato che alla 6:45 di mattina è stato comunicato che una donna era entrata nella zona di sicurezza senza passare i controlli ai varchi. Dopo oltre tre ore di ricerche la polizia non sarebbe ancora riuscita ad identificarla.



Intanto sono state bloccate le operazioni nel Terminal 2, con decine di voli in ritardo o cancellati, in un weekend di intenso traffico per le vacanze estive. La portavoce dell'aeroporto ha detto comunque che le operazioni nel terminal dovrebbero riprendere a breve; ma intanto i passeggeri postano sui social foto delle sale affollate, dove attendono notizie, mentre altri scrivono che sono a bordo degli aerei atterrati, senza poter sbarcare.