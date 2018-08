Panico su volo per Ibiza

(AFP PHOTO)

Erano pronti per decollare per Ibiza. Poi l'ordine di evacuazione, l'apertura degli scivoli sulla pista e il panico che si diffonde in pochi minuti. E' quanto hanno vissuto i passeggeri di un volo Ryanair, in partenza martedì pomeriggio dall'aeroporto El Prat di Barcellona con destinazione l'isola delle Baleari, quando ad un certo punto - con il velivolo in attesa del permesso per il decollo - è arrivato l'ordine di evacuare il mezzo dopo che la batteria dello smartphone di uno dei passeggeri è andata a fuoco.



A quel punto, come riporta 'Catalunya Press', è stato attivato il protocollo di emergenza e, a titolo precauzionale, tutti i passeggeri sono stati fatti scendere attraverso gli scivoli gonfiabili. Filmati dell'evacuazione sono stati postati sui social network da alcuni testimoni. Molta tensione e panico ma per fortuna, come riportano le testate locali, nessuno è rimasto ferito.





Evacuado un avión de Ryanair en el aeropuerto de El Prat de Barcelona, con destino a Ibiza.

Motivo:

La batería de un dispositivo electrónico de un pasajero se incendió.



El susto a estas personas no se lo quita nadie. pic.twitter.com/j6Jh82vwRQ — Ramón Mateos (@RamonMateos30) 31 luglio 2018