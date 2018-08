Trapianto di polmone per Niki Lauda, è grave

(Foto Fotogramma/Ipa)

L'ex campione di Formula 1 Niki Lauda si trova in gravi condizioni. Il 69enne viennese ha dovuto sottoporsi a un trapianto di polmone giovedì all'ospedale generale di Vienna, a causa di una grave malattia polmonare. Ad annunciarlo è stato l'ospedale, secondo quanto riportano i media austriaci. L'intervento è stato eseguito con successo da Walter Klepetko, capo del dipartimento clinico di chirurgia toracica, e Konrad Hötzenecker.

Lauda è in ospedale da oltre una settimana. A causa della malattia aveva interrotto le vacanze con la famiglia a Ibiza. Il presidente della scuderia Mercedes AMG F1 non ha preso parte nemmeno alle gare di Formula 1 a Hockenheim (22 luglio) e in Ungheria (29 luglio). Secondo il quotidiano "Österreich", Lauda aveva avuto un'influenza estiva a Ibiza, inizialmente sottovalutata.