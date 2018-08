Travolti dall'acqua, morti escursionisti

(Afp)

Tragedia in Corsica, dove cinque persone sono morte ieri durante un'escursione lungo il Canyon di Zoicu, nel sud dell'isola. Secondo quanto riferiscono i media francesi, le vittime facevano parte di un gruppo di 13 escursionisti partiti per un'attività di canyoning lungo il torrente, famoso per le sue gole naturali e le sue cascate.

L'incidente si è verificato quando improvvisamente, a causa delle violente piogge che hanno colpito per ore il comune di Soccia, il livello dell'acqua è iniziato a salire. In cinque hanno così deciso di rinunciare e tornare indietro, mentre gli altri sette, più la guida, hanno scelto di proseguire la discesa in corda doppia venendo travolti, poco dopo, da una massa d'acqua anomala alta tre metri che li ha spazzati via.

Tra le vittime ci sono una bambina di 7 anni e suo padre, oltre alla guida della compagnia Alticanyon, un uomo in procinto di essere identificato e una ragazza di 22 anni, il cui cadavere è stato ritrovato questa mattina 150 metri più a valle da dove sono state trovate le prime quattro vittime. Altre due persone sono state salvate e stanno bene: si tratta di un uomo di 40 anni e suo figlio di 16 anni, salvati da un'altra guida che gli ha lanciato una corda.

Nel frattempo è stata aperta un'indagine per determinare le cause della morte. Secondo i primi elementi, la tragedia sarebbe dovuta a imprudenza. "La Corsica è completamente sconvolta da questa tragedia", ha twittato Gilles Simeoni, presidente del Consiglio esecutivo dell'isola.