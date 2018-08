"Nordcorea va avanti su nucleare"

(AFP PHOTO)

La Corea del Nord non ha fermato il suo programma nucleare e missilistico, in violazione delle sanzioni delle Nazioni Unite. E' quanto denuncia un rapporto di esperti indipendenti commissionato dal Consiglio di sicurezza dell'Onu e diffuso pochi giorni dopo le accuse dell'intelligence americana, secondo cui Pyongyang starebbe sviluppando un nuovo missile balistico. Una denuncia che sembra avallare i timori di quanti sostenevano che gli impegni presi da Kim Jong-Un con Donald Trump al vertice di Singapore fossero troppo generici.

Tra l'altro, sottolinea il rapporto, il regno eremita starebbe facendo ricorso ad "un massiccio aumento" di contrabbando via nave di prodotti petroliferi, colpiti dalle sanzioni, e starebbe cercando di vendere armi all'estero. "La Corea del Nord - si legge nel documento preparato dagli esperti che monitorano l'attuazione delle sanzioni - non ha fermato i suoi programmi nucleari e missilistici e continua a sfidare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza attraverso un massiccio incremento di trasferimenti da nave a nave di prodotti petroliferi, come di carbone nel 2018".

Non solo: secondo la denuncia contenuta nel rapporto, Pyongyang "ha cercato di vendere armi piccole e leggere ed altro equipaggiamento militare attraverso intermediari stranieri" alla Libia, allo Yemen e al Sudan. Lo scetticismo degli esperti dell'Onu non sembra essere condiviso dal segretario di Stato americano, Mike Pompeo, che parlando da Singapore, dove era in corso la riunione ministeriale dell'Asean, si è detto "ottimista" sulla denuclearizzazione della Corea del Nord, nei confronti della quale va però mantenuta "la pressione diplomatica ed economica".