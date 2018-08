Figlio di bin Laden sposa figlia di un terrorista dell'11 settembre

(Ipa/Fotogramma)

C'è già chi le ha ribattezzate le 'nozze del terrore' quelle che si sarebbero celebrate tra Hamza bin Laden, figlio dell'ex leader di al-Qaida, Osama bin Laden, e la figlia di Mohammed Atta, il terrorista egiziano che dirottò il volo American Airlines 11 portandolo poi a schiantarsi contro la Torre Nord del World Trade Center. La notizia, svelata dal 'Guardian', arriva dopo l'intervista alla madre di Osama bin Laden ed è stata riferita dai fratellastri di Osama.

Secondo quanto spiegato da Ahmad e Hassan al-Attas, Hamza avrebbe assunto una posizione di rilievo all'interno di al-Qaida e starebbe puntando a vendicare la morte di suo padre, ucciso a colpi di arma da fuoco durante un raid militare americano in Pakistan, sette anni fa.

Hamza è il figlio di una delle tre mogli di Osama bin Laden, Khairiah Sabar, che viveva con il marito in un compound di Abbottabad, vicino a una base militare pakistana. Dalla morte del padre, avrebbe rilasciato dichiarazioni pubbliche che esortano i seguaci a dichiarare guerra a Washington, Londra, Parigi e Tel Aviv e da molti viene visto come il candidato numero uno a sostituire l'attuale leader del gruppo terroristico, Ayman al-Zawahiri.

"Abbiamo sentito che ha sposato la figlia di Mohammed Atta - ha detto Ahmad al-Attas al quotidiano britannico -. Non sappiamo dove sia, ma riteniamo che possa trovarsi in Afghanistan". Negli ultimi anni Hamza è finito nel mirino dei servizi segreti occidentali, ritenuto una figura centrale per i sostenitori di al-Qaida. Il matrimonio con la figlia di Atta, scrive il Guardian, sembrerebbe confermare come l'organizzazione stessa stia continuando a essere organizzata attorno all'eredità di Osama bin Laden.