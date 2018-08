"Scene disumane", lo sfogo di un italiano in Indonesia

(Foto Afp)

"La situazione è questa: siamo bloccati in qualche migliaio da ieri sera su Gili Trawangan dopo il terremoto. Il villaggio è crollato quasi interamente, abbiamo passato la notte su una collina per il rischio tsunami e dall’alba aspettiamo i soccorsi indonesiani". Inizia così il post pubblicato su Facebook da Roberto Cinardi, scritto a qualche ora dal violento sisma in Indonesia. "Ci sono stati morti e feriti e il cibo è finito. Non c'è nessuna autorità che sappia gestire la situazione di emergenza e non ci sono navi e mezzi sufficienti all’evaquazione", si legge ancora.

"Le uniche imbarcazioni che arrivano sono teatro di scene disumane con turisti in preda al panico e assaliti e maltrattati dagli indonesiani che a quanto pare non sono così ospitali - sottolinea il turista italiano -. Stiamo assistendo a scene fuori dalla grazia di Dio e sto documentando tutto, vi prego di far girare e chi di voi conosca qualche giornalista di metterlo in contatto con qualche persona su Lombok o limitrofi per denunciare il modo in cui il governo indonesiano sta gestendo la cosa". "Ovviamente - conclude - la Farnesina è al corrente di tutto ma non sa darci nessun tipo di aiuto o indicazione".