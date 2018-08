Si infiamma la guerra dei dazi

(Fotogramma/Ipa)

Pechino annuncia l'imposizione, a partire dal 23 agosto, di dazi su beni americani per un valore di 16 miliardi di dollari. A renderlo noto è stato il ministero per il Commercio cinese dopo che il Dipartimento per il Commercio americano aveva annunciato l'applicazione a partire dal 23 agosto di dazi del 25% su prodotti cinesi per un valore di 16 miliardi di dollari, per rispondere alle "pratiche commerciali sleali della Cina".