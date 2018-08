Strage di studenti a Kabul

Immagine di repertorio (Afp)

Sono almeno 48 i morti di un attentato suicida contro un collegio, avvenuto oggi nel centro di Kabul, in Afghanistan. Lo ha reso noto un portavoce del ministero afghano della Sanità, aggiungendo che vi sono almeno 67 feriti. Il collegio insegna materie scientifiche - come matematica, chimica e fisica - a diplomati della scuola superiore.

In mattinata, sempre in Afghanistan, almeno 40 componenti delle forze di sicurezza afghane sono stati uccisi in un attacco talebano nella provincia settentrionale di Baghlan. I talebani hanno attaccato una base militare e tre checkpoint.