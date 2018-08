Overdose di massa in Connecticut

Immagine di repertorio (Afp)

Almeno 71 persone in overdose dopo aver assunto marijuana sintetica. La polizia di New Haven, in Connecticut, indaga sul caso legato al consumo di K2, una droga sintetica che riproduce gli effetti della marijuana. Secondo le analisi effettuate dalla Drug Enforcement Administration, la sostanza non sarebbe stata contaminata da additivi.

I casi di overdose sono stati segnalati soprattutto nell'area del New Haven Green, un parco poco distante dalla Yale University. Almeno 6 persone hanno rischiato di perdere la vita prima dell'arrivo dei soccorsi. Secondo le autorità, il numero di casi potrebbe aumentare nelle prossime ore.