Trema il Costa Rica, scossa 6.2

(Xinhua)

Un potente terremoto, di magnitudo 6.2, è stato avvertito in Costa Rica. L'Observatorio Vulcanológico y Sismológico del Paese centroamericano ha individuato l'epicentro nell'estremo sud del Paese, nella zona di Golfito, ad una profondità sotterranea di 21 chilometri, ma il sisma è stato avvertito in gran parte del Paese. Al momento non sono state riportate notizie di vittime.