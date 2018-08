Bolton: "4 Paesi minacciano elezioni midterm"

(Fotogramma/Ipa)

"Posso dire chiaramente che c'è preoccupazione per interferenze cinesi, iraniane e nordcoreane". John Bolton, consigliere per la sicurezza nazionale, in un'intervista alla Abc risponde così alle domande sul rischio di interferenze straniere nelle elezioni di midterm, in programma a novembre negli Stati Uniti. Il pericolo, dice Bolton, non è rappresentato solo dalla Russia.

"Stiamo adottando le misure per cercare di evitare" manovre simili a quelle compiute nel 2016. Stavolta, afferma, "si tratta di quei quattro Paesi". "Non scenderò nei dettagli in relazione a quello che ho visto o non ho visto. Ma, pensando alle elezioni 2018, quelli sono i 4 Paesi che ci preoccupano maggiormente".

Le dichiarazioni di Bolton possono essere collegate a un tweet pubblicato ieri dal presidente degli Stati Uniti. Donald Trump ha affermato che "tutti gli sciocchi ora concentrati solo sulla Russia dovrebbero iniziare a guardare in un'altra direzione, alla Cina".