Cade da nave, in salvo dopo 10 ore

Immagine d'archivio (Fotogramma/Ipa)

E' stata salvata dopo dieci ore in mare una donna britannica caduta mentre si trovava a bordo di una nave da crociera, la Norwegian Star. L'incidente è avvenuto a circa 95 km dalla costa della Croazia poco prima della mezzanotte di sabato mentre la turista è stata trovata questa mattina, poco distante dal luogo dove si ritiene sia caduta in mare. Portata in un ospedale a Pola, la donna è apparsa esausta ma non gravemente ferita. La nave, proveniente da Dubrovnik dopo un tour delle isole greche, doveva attraccare a Venezia questa mattina.

Il mese scorso un membro dell'equipaggio di un'altra nave da crociera è stato trovato vivo 22 ore dopo essere caduto dal ponte. L'uomo, un filippino di 33 anni imbarcato sulla Norwegian Getaway, è stato salvato dopo essere stato individuato da uno steward a bordo di un'altra nave a miglia di distanza da dove era caduto nel Golfo del Messico. Dopo aver perlustrato oltre 1600 miglia quadrate senza vederlo, la Guardia costiera degli Stati Uniti aveva interrotto le ricerche ritenendolo morto.