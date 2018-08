Cede tendone, paura a concerto Backstreet Boys

Immagine repertorio (Fotogramma/Ipa)

Quattordici persone sono rimaste ferite per il cedimento di un tendone mentre attendevano di assistere al concerto dei Backstreet Boys a Thackersville, in Oklahoma. Raffiche di vento tra 110 e 130 km orari hanno smantellato una tensostruttura allestita all'estero del WinStar World Casino, dove avrebbe dovuto esibirsi il gruppo. Circa 150 persone erano in coda. I quattordici feriti sono stati trasportati in ospedale. Il concerto della boy band, che ha raggiunto l'apice del successo negli anni '90, è stato annullato.