Microsoft sventa attacchi hacker russi

(Fotogramma)

Le elezioni di medio termine negli Stati Uniti minacciate dagli hacker russi. E' quanto reso noto da Microsoft, che ha annunciato di aver fermato alcuni attacchi phishing che indirizzavano gli utenti verso i duplicati di siti web di organizzazioni statunitensi, con l'obiettivo di carpire informazioni personali e dare false informazioni. Dietro agli attacchi, spiega l'azienda di Redmond, ci sarebbero i celebri criminali informatici russi del gruppo 'Apt28', accusati di lavorare a contatto con il governo di Mosca. Non a caso, infatti, ad essere attaccati sono stati anche alcuni siti come quelli dell'Hudson Institute e dell'International Republican Institute, istituzioni molte critiche nei confronti non solo di Trump ma anche di Putin.