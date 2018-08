Charlie Hebdo, macabra ironia sul ponte Morandi

La copertina di Charlie Hebdo postata sul profilo ufficiale Facebook del settimanale

"Costruito dagli italiani, pulito dai migranti". Titola, così, la copertina del settimanale satirico Charlie Hebdo che non perde l'occasione di far parlare di sé. Di certo non è di buon gusto la vignetta sulla tragedia del ponte Morandi, 43 i morti di quel terribile 14 agosto, oltre ai feriti e agli sfollati. Nell'immagine su sfondo giallo, ripresa anche sulla pagina ufficiale Facebook, si vede un immigrato con la scopa che pulisce i resti del viadotto crollato, accanto a un'automobile precipitata. Nei giorni immediatamente successivi al crollo era, invece, circolata sui social una falsa copertina.