Pioggia record su Dharamsala, dove risiede il Dalai Lama

(Fotogramma/Ipa)

Per la prima volta in oltre 60 anni, Dharamsala, la città nella quale si trova la dimora del Dalai Lama, ha registato una pioggia record. Venerdì, la città indiana nel distretto di Kangra è stata colpita 292,4 mm di pioggia. Si tratta della più intensa precipitazione mai registrata nella città in un singolo giorno, secondo quando spiegato dal direttore del Dipartimento meteorologico dell'India (IMD) Manmohan Singh all'agenzia Ians. L'ultima volta che in città si sono verificati simili fenomeni risale al 6 agosto 1958.