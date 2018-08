Usa, sparatoria a torneo videogiochi: 4 morti

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Sparatoria a Jacksonville in Florida. Ci sarebbero 4 morti e 11 feriti. Lo riporta la Cnn, citando l'ufficio dello Sceriffo, che in un tweet ha invitato la popolazione a stare lontano dalla zona che "fino alla fine dei controlli non è considerata sicura''. I colpi, mentre era in corso un torneo di Madden, un videogioco, dedicato al football americano. E' morto un uomo, sospettato di essere l'autore dell'aggressione armata anche se, secondo gli investigatori, non è ancora chiaro se l'attentatore abbia agito da solo o meno.