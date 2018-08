Procuratore Pennsylvania: "Vaticano ha coperto abusi"

(Fotogramma/Ipa)

"Non c'erano solo abusi sessuali diffusi e stupri di bambini. I membri del grand jury hanno scoperto che c'era una sistematica copertura che arrivava fino in Vaticano". Sono le parole del procuratore generale della Pennsylvania, Josh Shapiro, che alla Nbc risponde così alle domande sui risultati dell'analisi di documenti relativi agli abusi subiti in Pennsylvania da oltre 1000 bambini nell'arco di circa 70 anni.

"Ciò che si è rivelato assolutamente raccapricciante - aggiunge Shapiro, ospite del Today Show - è che i vertici della chiesa mentivano al pubblico e proteggevano questi predatori dalle forze dell'ordine, ma poi documentavano tutto e conservavano tutto in archivi segreti". "Da quando abbiamo reso pubblico il dossier - aggiunge - abbiamo ricevuto 733 chiamate alla hotline per segnalare gli abusi. Se potremo aprire un fascicolo per uno di questi casi, contro un sacerdote predatore o contro chiunque abbia coperto la cosa, lo faremo".