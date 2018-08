"Donne stuprate perché belle", Duterte choc

(Afp)

"Finché ci saranno tante belle donne, ci saranno anche tanti casi di stupro". E' l'ultima discutibile riflessione del 73enne presidente filippino Rodrigo Duterte, finito nel mirino della critica per un passaggio del discorso tenuto nella provincia centrale di Cebu. Duterte ha rivendicato l'efficienza dell'azione per il contrasto del crimine nella città di Davao, dove ha ricoperto a lungo la carica di sindaco.

"Hanno detto che a Davao c'erano tanti casi di violenza sessuale. Fino a quando ci saranno tante belle donne, ci saranno anche tanti casi di stupro", ha detto il presidente. Le parole di Duterte, come già capitato in passato, non sono passate inosservate.

Il portavoce presidenziale Harry Roque ha provato a disinnescare il caso, evidenziando che le parole - nella circostanza - andrebbero considerate in maniera particolare: "Non credo che dovremmo dare troppo peso a quello che il presidente dice quando fa una battuta". Non la pensa così l'associazione Gabriela, uno dei gruppi più impegnati nel Paese per la difesa delle donne.

"Il presidente Duterte - si legge in una nota - ancora una volta invia un messaggio distorto e molto pericoloso con le sue affermazioni, secondo cui la bellezza di una donna è una causa di stupro. Una persona che prova piacere con gli omicidi di massa di persone innocenti e che trova comico umiliare le donne e tollerare gli stupratori - conclude la nota - non è in grado di ricoprire il ruolo di presidente".

L'ultimo 'exploit' di Duterte arriva a poche settimane dall'ennesimo caso. A giugno, il presidente ha baciato una lavoratrice filippina sulle labbra durante un evento dal vivo. Il leader stava tenendo un comizio davanti a una folla di lavoratori filippini in Corea del Sud, quando ha invitato due donne a salire sul palco per donare loro la copia di un libro. Alla prima ragazza ha dato un bacio sulla guancia, alla seconda -visibilmente a disagio - ha chiesto un bacio sulle labbra, ottenendolo tra gli applausi del pubblico.