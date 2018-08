Commissione europea: "Cambio tra ora legale e ora solare va abolito"

(Fotogramma)

La Commissione europea proporrà di abolire il cambio tra ora legale e ora solare in tutta l'Unione europea. Lo ha annunciato il presidente Jean-Claude Juncker in un'intervista al canale televisivo tedesco Zdf. "La gente vuole farlo, quindi lo faremo", ha detto.

In un sondaggio online condotto fra luglio e agosto, la maggior parte dei 4,6 milioni di partecipanti si sono detti favorevoli ad eliminare la convenzione per cui durante l'estate l’orario di tutta l'Europa viene spostato un’ora avanti, per sfruttare al meglio le ore di luce nell’arco della giornata. La misura dovrà essere approvata successivamente dal Parlamento europeo e dai capi di Stato e di governo.