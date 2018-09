Giallo in Norvegia, scomparso socio di Assange

Julian Assange (Afp)

La polizia norvegese sta investigando sulla scomparsa di Arjen Kamphuis, co-fondatore di WikiLeaks con Julian Assange. Secondo quanto riferiscono diversi media internazionali, l'esperto di cybersicurezza è scomparso in Norvegia il 20 agosto, dove si trovava per un viaggio di due settimane.

Cittadino olandese di 47 anni, co-autore di un saggio sul nuovo giornalismo investigativo intitolato 'Information Security for Journalists', Kamphuis è stato visto per l'ultima mentre lasciava il suo hotel a Bodo, nel nord della Norvegia, con un biglietto per Trondheim. Doveva tornare in Olanda il 22 agosto. Domenica scorsa, la polizia norvegese ha dichiarato di aver aperto un'indagine sulla scomparsa, ma "si rifiuta di speculare su quello che potrebbe essergli successo", aggiungendo di non avere idea di dove possa essere.