"Ho pochi giorni di vita, surreale", l'annuncio choc di Rachel

(Foto dal profilo Instagram di Rachel Bland)

"Temo sia giunto il momento, amici miei. E improvvisamente. Mi hanno detto che ho solo pochi giorni. E' davvero surreale. Grazie mille per tutto il supporto che ho ricevuto". L'annuncio choc su Instagram è della conduttrice della Bbc e blogger, Rachel Bland, alla quale nel 2016 era stato diagnosticato un tumore al seno.

Come si legge sul Telegraph, la 40enne Rachel un mese fa ha raccontato come il cancro si fosse ormai diffuso nella parte superiore del suo corpo.

Quando ha saputo che le restava poco tempo da vivere, ha deciso di preparare 18 anni di regali di compleanno per Freddie, il figlio di 3 anni, e sta cercando di completare anche un libro di memorie per lui. Rachael ha anche creato una collezione di quaderni scritti a mano, profumi e altri oggetti personali in modo che il bambino cresca sapendo come scrivesse la sua mamma, conoscendo il suo odore e ascoltando la musica che ascoltava lei.