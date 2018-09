Oettinger: "Italia vuole distruggere Ue"

(Fotogramma)

Il progetto europeo è "in pericolo di morte. Alcuni all'interno dell'Europa lo vogliono indebolire o addirittura distruggere: la Polonia, l'Ungheria, la Romania, il governo italiano". Sono le parole di Guenther Oettinger, Commissario europeo al Bilancio, come riferisce Politico. Oettinger, intervenuto ieri a Bruxelles ad un evento, ha acceso i riflettori anche sui rischi legati alla condotta degli autocrati che usano guerre commerciali e aggressione.

Il commissario, evidenzia Politico, ha fatto riferimento in particolare a Vladimir Putin, a Recep Tayyip Erdogan e all'''intelligente cinese''. C'è spazio anche per considerazioni critiche nei confronti del governo tedesco, reo di mostrare entusiasmo non sufficiente per l'Ue. Nel mirino finisce anche il ministro delle Finanze, Olaf Scholz, che in relazione al bilancio europeo "è un tesoriere ancor più rigoroso" del predecessore Wolfgang Schaeuble.